طقس الخليج.. رياح نشطة فى السعودية دافئ فى الكويت وصحو فى الإمارات

أحمد علوى

تشهد منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة، فمن المتوقع أن تستمر نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار بالسعودية، أما الإمارات فالطقس صحو وغائم جزئيا ودافئ فى الكويت.

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار وتدن في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض وكذلك مناطق ( نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على جزء باب المندب ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

الكويت :

وفى الكويت يكون الطقس نهار اليوم الاحد دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة في وقت لاحق .

وفى المساء يكون مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة .

الامارات :

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الاحد صحوا إلى غائم جزئياً، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:42 والمد الثاني عند 02:46 والجزر الأول عند الساعة 20:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:13 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 10:35 والمد الثاني عند الساعة 22:52 والجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 05:13 .