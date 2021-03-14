سفير الإمارات يشيد بالمشروعات العملاقة فى مصر خلال لقائه بمحافظ المنيا.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

استقبل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الدكتور حمد سعيد الشامسى السفير الإماراتى بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات فى شتى المجالات.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وأعرب محافظ المنيا، عن سعادته بالزيارة التى تجسد قوة ومتانة العلاقات بين الجانبين، واستعرض المحافظ مع السفير الإماراتى أهم وأبرز المقومات التى تتميز بها محافظة المنيا "عروس الصعيد " من حيث موقعها الجغرافى المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة والمناطق الصناعية ودورها فى جذب الاستثمار، موضحا أن المنيا من المحافظات الواعدة زراعيا وصناعيا وسياحيا بالجمهورية.

وأكد المحافظ حرص الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة ربوع الوطن، حيث ستحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام .

ودعا المحافظ إلى استكمال وتعميق التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الاستثمار والمناطق الصناعية ، حيث يجرى على أرض المنيا إنشاء مصنع سكر القناة بمركز ملوى ، وهو أحد أهم المشروعات الكبرى الزراعية والصناعية بالشرق الأوسط ، باستثمارات مصرية – إماراتية .

من جانبه أكد السفير الإماراتى، أن العلاقات بين الإمارات ومصر تاريخية وإستراتيجية، مشيدا بالتطور الكبير والنوعى الذى شهدته العلاقة بين البلدين خلال السنوات الماضية فى عدة قطاعات رئيسية.

كما أشاد السفير الإماراتى بالنهضة الحديثة التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، حيث تحقق انجازات ، تستوجب التوقف عندها لما تضمنته من مبادرات ومشروعات عملاقة.

وأعرب السفير الإماراتى، عن سعادته الغامرة بتواجده على أرض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، واصفا المنيا بأنها "مدينة جميلة" ذات مناظر طبيعية جميلة، بالإضافة إلى عظمة الآثار على أرضها وتنوعها من حيث اختلاف العصور .



لقاء محافظ المنيا والسفير الاماراتى والوفد المرافق له



محافظ المنيا والسفير الاماراتى داخل ديوان عام المحافظة



محافظ المنيا والسفير الاماراتى



محافظ المنيا يستقبل الوفد الاماراتى