رويترز: مقتل 14 محتجا على الأقل على يد قوات الامن في ميانمار

(رويترز)

قالت خدمة ميانمار الآن الإخبارية إن قوات الأمن قتلت 14 محتجا على الأقل في مدينة يانجون اليوم الأحد بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن عدد القتلى يزيد على ذلك.

وأضافت ميانمار الآن أنها حصلت على هذه المعلومات من مسعف ومستشفى قريب من المنطقة الصناعية التي حدثت بها تلك الواقعة في المدينة.

أما التلفزيون الرسمي (إم.آر.تي.في) فقد ذكر أن شرطيا توفي متأثرا بجروحه وأصيب ثلاثة خلال احتجاجات اليوم الأحد في منطقة باجو وسط البلاد.

واتهم المحتجين برشق قوات الأمن بالحجارة واستخدام المقاليع مشيرا إلى أن هناك شكوكا حول استخدامهم الأسلحة النارية. وأشارت المحطة إلى أن الشرطي توفي متأثرا بإصابة في الصدر.

وقال الجيش إن شرطيا واحدا توفي متأثرا بإصاباته من المحتجين، بينما قتلت قوات الأمن حتى الآن أكثر من 80 محتجا.