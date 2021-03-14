رئيس وزراء باكستان يوافق على إنشاء هيئة مدنية للطائرات دون طيار

وكالات

وافق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، امس السبت، على إنشاء هيئة مدنية للطائرات دون طيار لوضع آلية مؤسسية لتسهيل تطوير وتنظيم القطاع.

وذكرت صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه من المقرر أن تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة نظام الطائرات دون طيار في البلاد وستقرر الأمور المتعلقة بالترخيص والاستيراد والتصنيع والفحص وإصدار تصاريح الطائرات دون طيار.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن "استخدام تكنولوجيا الطائرات دون طيار للبحث في مختلف القطاعات، بما فيها الحفاظ على القانون وفي عمليات البحث والإنقاذ والخدمات اللوجستية والزراعة ضروري جداً".