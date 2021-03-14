رئيسة "النواب" الأمريكى: مساعدات لأطفال المهاجرين على الحدود مع المكسيك

كتبت رباب فتحى

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسى بيلوسى، يوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، ورثت نظام هجرة معطل، حيث أعلنت الإدارة أنها سترسل مساعدة فيدرالية للأطفال طالبى اللجوء على الحدود الأمريكية المكسيكية.

وقالت بيلوسي لبرنامج هذا الأسبوع على شبكة ABC News: "هذا تحد إنساني لنا جميعًا، ما ورثته الإدارة هو نظام معطل على الحدود، وهم يعملون على تصحيح ذلك لمصلحة الأطفال، إذن، مرة أخرى هذا انتقال من الخطأ السابق إلى ما هو صحيح."

وأثرت زيادة عدد المهاجرين الشباب من أمريكا الوسطى والمكسيك الذين يطلبون اللجوء على احتفال الديمقراطيين بتوقيع جو بايدن الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات تاريخية تجمع بين إغاثة للمتأثرين من وباء كورونا وبرامج التحفيز الاقتصادي ومكافحة الفقر.

وقالت بيلوسي إن البعض يأتون من أسر دمرت سبل عيشها بسبب تغير المناخ، موضحة أن "هؤلاء الناس كانوا يغادرون بسبب الجفاف. لم يتمكنوا من الزراعة وكانوا يبحثون عن طرق أخرى للبقاء على قيد الحياة".

أعلنت إدارة بايدن، التي أعطت الأولوية لعكس سياسات الهجرة لدونالد ترامب، في وقت متأخر من يوم السبت أنها ستنشر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما)، المعروفة بالاستجابة للكوارث الطبيعية، على الحدود، لإدارة ورعاية الأطفال. .

وقالت بيلوسي إن وكلاء "فيما" سيساعدون في نقل الأطفال المحتجزين في غضون 72 ساعة "إلى منازل الأسرة أو منازل آمنة لهم".

وتم نقل ما يقرب من 9457 طفلاً غير مصحوبين بذويهم إلى عهدة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) في فبراير ، وفقًا للوكالة ، وهو أكبر عدد منذ مايو 2019.

في ظهور منفصل على شبكة سي إن إن ، وصفت النائبة الديمقراطية فيرونيكا إسكوبار الأزمة بأنها "نتيجة أربع سنوات من تفكيك كل نظام قائم للتعامل مع هذا الأمر بإنسانية ورحمة".

وقالت إسكوبار لبرنامج حالة الاتحاد على شبكة سي إن إن: "ما نراه اليوم يمثل تحديًا هائلاً. وهذا غير مقبول. لكنني أعتقد أيضًا أننا بحاجة إلى الاعتراف بأن تدفق البشرية الذي يصل إلى بابنا الأمامي لم يتوقف أبدًا. إدارة دونالد ترامب لم توقفهم .