خريطة كاملة لتطوير مدينة بنها بالقليوبية وكورنيش النيل.. اعرف التفاصيل

القليوبية فريق المحافظات

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأحد، أعمال رصف شوارع مدينة بنها، حيث بدأ المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف شارع 8 بمدينة بنها، حيث تابع أعمال وضع الطبقة الرابطة بطول الشارع وتعديل بالوعات الصرف الصحي لتتناسب مع مستوى الرصف، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال والعمل على تسيير الحركة المرورية وتكثيف العمل ليلا ونهارا.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، والذي يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى، وتتضمن أعمال التطوير شارع مسجد ناصر وشارع 8 كمداخل للكورنيش، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 38 مليون جنيه، كما أن كافة الأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع تتم تحت إشراف الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومديرية الطرق وإدارة التطوير الحضري بالمحافظة.

وتشتمل أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، على رصفه بالرخام وبلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين، كما تابع المحافظ أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، وشدد الهجان على دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما بكورنيش النيل ببنها.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير شارع مسجد ناصر بداية من الكورنيش وحتى مستشفى الحميات، كما تابع أعمال رصف الأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك بعد تركيب أعمدة الإنارة والتشجير، مشيرا إلى أن الشارع يعد من الشوارع الرئيسية التي ستحدث إنفراجة مرورية كبيرة، حيث وجه المحافظ بدفع الأعمال وزيادة معدلات الأداء لتسليم الطريق ضمن أعمال تطوير شوارع مدينة بنها.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق كفر الجزار – ورورة - ميت الحوفيين، حيث تم توسعة الطريق بعرض 11 متر بطول 2.8 كم2 ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 13 % باعتماد مالي 9.5 مليون جنيه، وخلال تفقد المحافظ أعمال الرصف وجه بإنشاء بلدورات على جانبي الطريق و إنارة الأعمدة وزراعة الطريق بالأشجار والنخيل.

وتفقد الهجان، أعمال تطوير ورصف مدخل طريق الرملة بمدينة بنها بطول 1400متر بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف ووجه بالإشراف عليها من قبل اللجنة المخصصة لاستلام الطرق، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة والدقة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال رصف شارع فريد ندا بمدينة بنها، تفقد المحافظ أيضا أعمال رصف الشارع، حيث شدد الهجان على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على مدار اليوم، والعمل أيضا في أيام العطلات الأسبوعية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، كما تابع المحافظ أعمال رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك واستكمال أعمال الإنارة.

يأتي هذا ضمن مخطط تطوير مدينة بنها والذي تم إعداده بتوجيهات من المحافظ وسيعمل على إبراز الوجه الحضاري اللائق للعاصمة وأبنائها.



استمرار أعمال الرصف ببنها



أعمال تطوير كورنيش النيل ببنها



جانب من اعمال رصف



جانب من سير العمل



رصف شوارع بنها