خبير اقتصادى :جائزة التميز الحكومي خطوة هامة لبناء جهاز إدارى فعال كفء

كتبت أسماء أمين

قال سالم وهبى الخبير الاقتصادي، إن استحداث جائزة التمييز الحكومى جاءت لخلق جهاز إدارى قادر على تحقيق رؤية الحكومة الجديدة فى تحقيق التنمية المستدامة .

وأوضح سالم، لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز الادارى خلال العقود الماضية ، شهد حالة من الترهل الوظيفي تفشى الفساد بأشكال متعدد ، بالإضافة إلى زيادة عددٍ الموظفين لـ6.5 مليون ، مما ادى إلى عدم القدرة على مراقبة أداء الموظفين .

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة وعلى رأسها القيادة السياسية قامت بمحاربة الفساد، ووصل إلى القبض على مسئولين كبار فى إشارة من الدولة انها ستطال الفساد أينما كان .

وأوضح سالم، إنه كما يوجد عقاب للمقصر، فكان يجيب أن يكون هناك حافز ايجابى ، لافتا إلى أن جائزة التميز الحكومى خطوة فى غاية الأهمية لبناء جهاز إدارى فعال كفء.

وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، "جائزة مصر للتميز الحكومي" لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويساهم بدوره في تحقيق التنمية ويستجيب لطلبات المواطنين للعبور بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

وقد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توزيع الجوائز فى دورتها الثانية عن زيادة عدد جوائز التميز الحكومى، واستحداث جائزة أفضل موظف، بحيث تم زيادة عدد الجوائز من 15 إلى 19 جائزة في فئات خدمية وأفراد، واستحداث جهات جديدة منها مكاتب التموين، مكاتب الصحة، جائزة أفضل موظف، وأفضل فريق عمل.

وبنهاية مارس الجاري، سيتم الإعلان عن المخطط الزمني للدورة القادمة، وكذا الإعلان عن موعد انعقاد احتفالية توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي، مشيرًا إلى أنه جاري دراسة اقتراح عمل تقييم لكل الجهات المشاركة في الجائزة وليست فقط الجهات المتأهلة للمراحل النهائية؛ تمهيدًا لتطبيقه في الدورات القادمة، كما أنه جاري العمل على إعداد توصيات عامة على مستوى المحافظات والجهات والهيئات لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء للوقوف على نقاط القوة وفرص التحسين.

والهدف الرئيسى لهذه الجائزة السنوية هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى.

ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريماً معنوياً ومادياً، مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

وتم تصميم منظومة التميز الحكومي وإعداد معاييرها واستخدامها كاساس للتقييم مدى تحقيق الرؤية ودرجة تشجيع الابتكار ومدى توافر ممكنات التميز.