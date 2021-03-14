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خارجية بريطانيا: من غير المقبول أن تحاكم إيران زاغارى راتكليف بقضية ثانية

الأحد، 14 مارس 2021 02:32 م
خارجية بريطانيا: من غير المقبول أن تحاكم إيران زاغارى راتكليف بقضية ثانية وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
رويترز

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قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن من غير المقبول أن تحاكم إيران المواطنة الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف في قضية ثانية.

وأضاف راب في بيان "إنه من غير المقبول أن تختار إيران الاستمرار في قضية ثانية ضد نازانين زاغاري راتكليف، تعرضت لمحنة قاسية ومشينة بسبب التصرفات غير الاعتباطية للحكومة الإيرانية. لابد من وضع نهاية لذلك".

وكان قد قال حُجة كرماني محامي المواطنة الإيرانية التي تحمل الجنسية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف لموقع امتداد الإيراني إن محاكمة راتكليف عقدت اليوم الأحد أمام المحكمة الثورية.

وأضاف "جرت المحاكمة في الفرع 15 للمحكمة الثورية. التهمة الموجهة لها هي الدعاية ضد النظام".

 
 

دومينيك راب

بريطانيا

ايران

زاغاري راتكليف

الحكومة الايرانية

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