اليوم السابع
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جهاز تنمية المشروعات: 27 مليون يورو لتطوير البنية الأساسية فى 11 محافظة

الأحد، 14 مارس 2021 08:08 م
جهاز تنمية المشروعات: 27 مليون يورو لتطوير البنية الأساسية فى 11 محافظة جانب من اللقاء
كتب إسلام سعيد

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زار كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، معرض البازار للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات، فى الفترة من 11 إلى 20 مارس بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر.

رافقه فى الزيارة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية والأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر.

وأكد المهندس طارق شاش أن هذه الزيارة تأتى فى إطار استكمال التعاون الوثيق بين الجهاز والاتحاد الأوروبى الذى يعد من أهم الجهات الدولية الداعمة لأنشطة الجهاز خاصة فى مجالات التنمية المجتمعية والبشرية حيث يقوم الجهاز حاليا بتنفيذ اتفاقية معالجة الهجرة غير النظامية التى يمولها الاتحاد الأوروبى بـ 27 مليون يورو لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية فى 11 محافظة.

وقد قام السفير كريستيان برجر بجولة فى المعرض وتفقد أجنحة العارضين حيث أبدى أعجابه بالمنتجات التى تعبر عن التراث المصرى وأعرب عن سعادته بلقاء أصحاب المشروعات من الحرفيين والمبدعين الذين نجحوا فى تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها، وأضاف أن هذه المشروعات تمثل أوجه التعاون المتعددة بين الاتحاد الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات. كما قام السفير بزيارة جناح وحدة تطوير الأعمال بالمعرض التى تقدم خدماتها الفنية لأصحاب المشروعات.

وصرح المهندس مدحت مسعود أن الاتحاد الأوروبى يأتى على رأس قائمة شركاء التنمية مع الجهاز فى جميع المجالات التنموية بصفة عامة وفى مجال التنمية المجتمعية والبشرية بصفة خاصة، موضحاً أن أنشطة التنمية المجتمعية التى ينفذها الجهاز بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة تهدف إلى توفير البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحسين مستوى المعيشة فى المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية أن وحدة تطوير الأعمال بمعرض البازار تم تنفيذها بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة واليونيدو ومنظمة العمل الدولية وتقدم مجموعة من الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات المشاركين بالمعرض لتصوير منتجاتهم بشكل احترافى ومساعدتهم فى تسويقها إلكترونيا وتصميم المواد الدعائية وتقديم استشارات تنمية الأعمال.


جهاز تنمية المشروعات

المشروعات الصغيرة

المشروعات المتوسطة

تمويل المشاريع الصغيرة

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