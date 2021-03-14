توسعات جديدة فى كليات جامعة الزقازيق بتكلفة مليار و148 مليون جنيه

الشرقية - حمدى عبد العظيم

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور عثمان عبدالعال شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة أنوار إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية ، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة الزقازيق. .

وأكد التقرير أنه تم إنشاء مبنى إدارى وخدمى بالجامعة، وبناء دور أعلى ورش كلية الهندسة، وإنشاء مبنى تعليمى بكلية التربية النوعية، فيما يتم استكمال تجهيز المبنى الإدارى لمعهد الأورام، واستكمال مستشفى الطوارئ، ومبنى كلية طب وجراحة الفم والأسنان.

وأوضح التقرير أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجارى تنفيذها فى جامعة الزقازيق تبلغ نحو مليار و148 مليون جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالى بالالتزام بالبرنامج الزمنى لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة الزقازيق، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالى بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالى على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالى ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.