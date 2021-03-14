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تعيين "6 مستشارات" مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية

الأحد، 14 مارس 2021 11:37 ص
تعيين "6 مستشارات" مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب: عبد الله محمود – محمد أبو ضيف

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أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، قراراً صباح اليوم الأحد، بتعيين 6 من السيدات المستشارات مديرات لعدد من النيابات الإدارية على مستوى الجمهورية.
 
وشمل القرار تعيين المستشارة هبة الله محمد شهاوي، مديرًا لنيابة كفر الشيخ القسم الأول، والمستشارة خلود صالح المكاوي الطوخي، مديرًا لنيابة طلخا، والمستشارة غادة محمد محمود يونس،  مديرًا لنيابة التعليم القسم الثالث، والمستشارة ريهام مأمون محمد عبد الموجود، مديرًا لنيابة الري، المستشارة عبير جمال عبد الله خليل، مديرًا لنيابة الزقازيق القسم الرابع، والمستشارة رانيا جلال حسن الأبرق، مديرًا لنيابة أسيوط القسم الثاني.
 
ويصبح عدد المستشارات اللائي قام المستشار عصام المنشاوي رئيس الهيئة بتعيينهن مديرات لعدد من النيابات الإدارية اعتبارًا من يونيو 2020 وحتى الأن، إثنين وعشرين مديرًا من مستشارات النيابة الإدارية، وتعيين العضوات المذكورات يأتي إعمالًا لمبدأ المساواة المقرر دستوريًا، وقد تم اختيارهن وفقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.
 
وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة يتقدم المستشار عصام المنشاوي، بتحية تقدير للزميلات عضوات النيابة الإدارية وكافة سيدات مصر العظيمات متمنيًا لهن المزيد من التقدم والنجاح تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
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مستشارات النيابة الإدارية

 


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المستشار عصام المنشاوى

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أخبار المحاكم

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