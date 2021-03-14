تعرف على نتائج تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بقرى العون الغذائى بأسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أنهت لجنة مبادرة "حياة كريمة " زيارتها الميدانية لقرى العون الغذائى على ضفاف بحيرة ناصر والتى تبعد بنحو 150 كم جنوب مدينة أسوان .

يقدم "اليوم السابع" نتائج أعمال حياة كريمة بقرى العون الغذائي بأسوان .

أولاً :قامت لجنة مبادرة حياة كريمة بتفقد ومتابعة الأعمال الجارية بقرى العون الغذائى .

ثانياً : تأتى المبادرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " والتى يتم تنفيذها داخل 13 قرية بالمرحلتين الأولى والثانية .

ثالثاً : شمل التقرير إنشاء وحدة التأمين الصحى الشامل بمدخل قرية كلابشة ومقرر نهوها إبريل القادم .

رابعاً :إنشاء 3 غرف لموالدات الكهرباء بقرى كلابشة وميناء جرف حسين والقرية الحجرية

خامسا : الإنتهاء من أعمال الصرف الصحى بنسبة 100 % بقرى كلابشة وبشاير الخير .

سادساً : جارى تركيب الوصلات المنزلية بكلابشة و بشاير الخير ، فيما جارى العمل فى رفع كفاءة وتطوير مدرستى كلابشة وبشاير الخير الإبتدائية .

سابعاً: تم نهو الأعمال برصيف ميناء جرف حسين

ثامناً :الجهود المبذولة لتنفيذ العديد من الأعمال بالقطاعات المختلفة الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحى داخل قرى العون الغذائى .

تاسعاً :يأتى ذلك ضمن المرحلة الأولى لحياة كريمة بأجمالى 30 مشروع داخل 11 قرية .

عاشراً: جارى العمل فى تنفيذ 53 مشروع داخل قريتى الرئيسية بإدفو والمنشية الجديدة بكوم أمبو بالمرحلة الثانية .

حادى عشر: يتوازى مع تنفيذ مبادرة " التصالح حياه " من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجاً من خلال تكفل مبادرة " حياة كريمة"

ثانى عشر: تم بدء مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى والتى تضم 68 قرية و321 نجع وتجمع ريفى داخل مركزى كوم أمبو وإدفو .