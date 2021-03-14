تعرف على مبيعات كبرى المطورين العقاريين فى مصر خلال عام 2020

على الرغم من تحديات جائحة فيروس كوفيد-19، حققت كبرى شركات التطوير العقاري مبيعات ضخمة خلال عام 2020، ونقدم في "الانفوجراف" ترتيب الشركات العقارية من حيث المبيعات في مصر خلال عام 2020..

جاء في المركز الأول شركة أعمار بأجمالي مبيعات ١٨.١ مليار

أما المركز الثاني فكان من نصيب مجموعة طلعت مصطفى بأجمالي مبيعات ١٦.٤ مليار

المركز الثالث شركة بالم هيلز بأجمالي مبيعات ١١ مليار

المركز الرابع شركة سيتي ايدج بأجمالي مبيعات ١٠.٩ مليار

المركز الخامس شركة ماونتن فيو بأجمالي مبيعات ١٠.٥ مليار

المركز السادس شركة سوديك بأجمالي مبيعات ٧.١ مليار

المركز السابع حسن علام بأجمالي مبيعات ٦.٩ مليار

المركز الثامن شركة تطوير بأجمالي مبيعات ٦.٨ مليار

المركز التاسع شركة مدينة نصر للأسكان والتعمير بأجمالي مبيعات ٥.٥ مليار

المركز العاشر شركة أورا بأجمالي مبيعات ٥ مليار