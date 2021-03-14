تعاون مرتقب بين الناتو والاتحاد الأوروبى في "الذكاء الاصطناعى"

وكالات

أكد ميرتشيا جيوانا نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) أهمية الناتو كمنتدى عبر الأطلنطي للتعاون والتنسيق بشأن التقنيات الناشئة والتخريبية (EDT) في العصر الرقمي وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي .

وأشار، في لقاء عبر الإنترنت مع أعضاء بالبرلمان الأوروبي، إلى إمكانيات التعاون بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي.

واستعرض نائب الأمين العام، بحسب بيان للحلف امس السبت، جهود الناتو المستمرة لفهم واعتماد التقنيات الجديدة والحفاظ على تقدمه بها، بما يشمل خارطة الطريق الشاملة بشأن التقنيات الناشئة والتخريبية التي اعتمدها قادة الناتو في ديسمبر عام 2019، وتنفيذ الإستراتيجية التي وافق عليها وزراء الدفاع في فبراير الماضي .

ولفت إلى اقتراح الأمين العام للحلف بشأن طرق تحفيز الابتكارات الدفاعية للناتو لتعزيز تعاون أفضل للتقنيات الحيوية عبر الأطلنطي، في إطار مبادرة الناتو 2030.

وأكد جيوانا أن الذكاء الاصطناعي يطرح فرصا جديدة للتعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن تبادل أفضل الممارسات، إلى جانب تنسيق الجهود لتطوير إجراءات تنظيمية يمكنها تعزيز الابتكار ووضع أسس لمعايير عالمية للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.