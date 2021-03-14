تعاون بين العربية للتصنيع وشركة فرنسية عالمية فى مجال التربونات

كتب زكى القاضى

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية لتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع كبريات الشركات الدولية المتخصصة.

جاء هذا فى إطار توقيع مذكرة التفاهم بين العربية للتصنيع وشركة "وامار" للهندسة الفرنسية وشركة "جرين تكنولوجي"، بحضور "فيليب جارسيا" المستشار التجارى لسفارة فرنسا بالقاهرة.

وأعرب "التراس" عن اعتزازه بالتعاون مع شركة "وامار" للهندسة الفرنسية، والتى تعد واحدة من أكبر الشركات الدولية العاملة فى مجال عمرة وصيانة التربونات بكافة أنواعها، لافتا أننا نستهدف توطين هذه التكنولوجيا بالكامل في مصر بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة عالية للصناعة الوطنية، فضلا عن توفير مبالغ طائلة من العملة الصعبة.

وأوضح "التراس" أنه تم الإتفاق مع الشركة الفرنسية علي نقل وتوطين تكنولوجيا إجراء العمرة والصيانة والإصلاحات العميقة للتربونات الغازية والبخارية بمحطات توليد الكهرباء.

وأضاف أنه تم الإتفاق علي الإستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتطورة بمصنع المحركات لتوطين هذه التكنولوجيا الحديثة للمرة الأولي في الصناعة الوطنية ،لافتا ان الشركة الفرنسية قامت بدراسة ميدانية للتعرف علي القدرات التصنيعية بالمصنع ومطابقتها لمعايير الجودة العالمية.

وذكر "التراس" أن الإتفاق يتضمن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية والفنية بمصنع المحركات من خلال برامج تدريبية متخصصة في مجال عمرة وصيانة التربينات، مشيرا أن مجالات التعاون تستهدف تلبية كافة إحتياجات السوق المحلى والمشروعات القومية والتوسع مستقبلا للأسواق الأفريقية والعربية.

من جانبه، أكد "فيليب جارسيا" أن السوق المصري جاذبا للإستثمارات الفرنسية ويشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، لافتا لحرص كبري الشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين وتطلعهم لنقل التكنولوجيا للمؤسسات الصناعية المصرية والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبري.

وأشاد المستشار التجارى لسفارة فرنسا بالقاهرة بالدور المحورى الذى تلعبه الهيئة العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى.

ومن جانبهم، أشاد كبار المسئولين بشركة "وامار" الفرنسية الدولية وشركة "جرين تكنولوجي" ، بالقدرات التصنيعية المتطورة التي تفقدوها خلال الزيارة الميدانية بوحدات العربية للتصنيع، وفقاً لمعايير الجودة العالمية,مشيرين لتطلع شركة وامار العالمية للإستثمار في مصر والتعاون مع العربية للتصنيع، علما بأن شركة وامار لديها إشتراطات صارمة للجودة وهي ما تتحقق بالهيئة العربية للتصنيع .