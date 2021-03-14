تطعيم 118 مواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بالمنوفية

المنوفية محمد فتحى

أعلن الدكتور أنور محفوظ، مدير عام مستشفى حميات منوف بمديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية، والمدير المسؤل عن مركز تلقى لقاح كورونا بالمستشفى عن قيام الطاقم الطبي المتواجد بمركز لقاح كورونا، الموجود بمستشفى حميات منوف، بتطعيم ما يقرب من 118 مواطنًا من فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حتى اليوم، تحت إشراف الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية.

وأضاف مدير عام مستشفى حميات منوف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قائلا: المديرية حددت الأعداد التي تلقت اللقاح من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة منذ انطلاق الحملة يوم الخميس الماضى وحتى اليوم السبت 118مواطنًا في المحافظة، تحت إشراف طبي كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدي أطباء متخصصين.

وكانت قد خصصت المديرية 19 مكتبًا لتسجيل المواطنين الراغبين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل المنشآت الطبية، حيث يتم توفير موظفين في كل مستشفى أو وحدة صحية وجهاز كمبيوتر لتسهل عملية التسجيل للمواطنين على الموقع المخصص لتلقي رغبات المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكان الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أكد أنه تم إخلاء بعض المستشفيات من المصابين بفيروس، وذلك لعملها الطبيعى فى استقبال الحالات الطارئة فى كل مركز من مراكز المحافظة مع تشغيل مستشفى لكل مركز خاصة باستقبال فيروس كورونا.

وخصصت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، مقاعد لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، للانتظار أمام مقر الحصول علي لقاح فيروس كورونا المستجد في مستشفى حميات منوف.