وأكد مسئولو الشركتين، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، أن هذا التحالف يشكل تحديا جديدا لهم، لأن لقاح "فايزر - بيونتيك"، يستخدم تقنيات جديدة متطورة تتطلب مكونات وخبرات نادرة، محذرين من أن هذا يجعل سلسلة التوريد حساسة بسبب ضوابط التصدير التي فرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة فى الأشهر الأخيرة.

وأعرب المسئولون عن ثقتهم فى أن هذا التحالف سيسمح للشركتين بتحقيق هدفهما المتمثل في إنتاج مليارى جرعة فى عام 2021.

وبموجب الاتفاقية الأصلية، تزود شركة "بيونتيك" ألمانيا والصين وتركيا باللقاح، بينما تغطي شركة "فايزر" بقية العالم.

وحتى الآن، باعت الشركتان 500 مليون جرعة للاتحاد الأوروبى، و300 مليون إلى الولايات المتحدة، و120 مليون إلى اليابان، و110 ملايين للصين وأقاليمها، و40 مليونًا إلى المملكة المتحدة، و20 مليونًا إلى كندا.