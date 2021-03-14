تجديد حبس عاطلين انتحلا صفة رجال شرطة وسرقا سائقاً بمنشأة ناصر

كتب سليم على - كريم صبحى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة ، حبس عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بانتحال صفة رجال شرطة، والاستيلاء على مبلغ مالى من سائق سيارة بدائرة القسم.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ،ووجهت لهم تهمة انتحال الصفة والنصب والإحتيال على المواطنين.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة القسم وبحوزتهما (طبنجة صوت - قطعة خشبية ملفوفة بلاصق أسود على هيئة جهاز لاسلكى - مبلغ مالى "مجهول المصدر" ) أثناء قيامهما باستيقاف قائد سيارة أجرة عقب إيهامه بأنهما رجال شرطة.

وبسؤال المجنى عليه قرر أنه حال سيره بمحل الضبط فوجئ بقيام المتهمين باستيقافه، عقب إيهامه أنهما رجالى شرطة واستوليا منه على المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده لقيامه بتحميل ركاب من خارج الموقف، وبمواجهتهما أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة" باستخدام المضبوطات حيازتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.