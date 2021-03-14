بيان لـ أسقف قنا: غلق كنائس المحافظة 20 يوما لمواجهة فيروس كورونا

قنا_ صابر سعيد

أعلن الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها، اليوم الأحد، غلق كنائس قنا والقداسات 20 يومًا تحسبا من احتمال زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد.

وأصدر أسقف قنا بيانا، محتواه، أنه تقرر إغلاق الكنائس والقداسات لمنع انتشار الفيروس، مضيفا، بالرغم من التنويه سابقًا بإيقاف القداسات في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا، لذلك تقرر إيقاف القداسات وخدمات الكنيسة.

وأوضح البيان، أنه تقرر إيقاف القداسات بأنواعها من الغد الاثنين 15 مارس الجاري حتى الثاني من أبريل المقبل، ونصلي جميعا بروح واحدة ليرفع الرب هذا الوباء.