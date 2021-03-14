بـدء تطعيـم الأطقـم الطبيـة والعامليـن بمستشفيـات جامعـة المنوفيـة

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية ضد فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، وتم توفير الجرعات اللازمة لتطعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفيات وكليات ومعاهد القطاع الصحى بالجامعة، وفقاً لتعليمات المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن حملة التطعيم بدأت اليوم مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار العدوى، مؤكدا أن عملية التطعيم هى اختيارية وليست إجبارية على الجميع، و أن من يريد التطعيم عليه تسجيل الرغبة والتوقيع على استمارة الموافقة بإدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية، وتم تخصيص معمل المهارات الاكلينيكية بالدور الثالث بالكلية كمقر لحملة التطعيم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، إلى أنه تم وضع خطة تنظيمية لعملية التطعيم، وتم تشكيل لجنة طبية للإشراف علي عملية التطعيم والمتابعة بعد التطعيم من أقسام (طب الأسرة، الباطنة العامة، الصحة العامة، وطب المجتمع)، برئاسة الدكتورة أمل سلامة رئيس قسم طب الأسرة، وتتم عملية التطعيم بواسطة فريق عيادة صحة العاملين بالمستشفيات الجامعية.

ولتفادى الزحام و عدم إهدار أى جرعات أكد أن الفايل الواحد مخصص لتطعيم 10 أشخاص، و تم تكليف إدارة العلاقات العامة بإعداد كشوف التطعيم، حيث يحتوى كل كشف على عشرة أسماء يتم تخصيص موعد محدد لهم، سيتم إبلاغه (باليوم و الساعة) يلتزم بالحضور فيه، كما يكون هناك تسجيل فورى للأسماء والجرعات على الموقع الخاص بالتطعيم، كما قامت إدارة المستشفيات الجامعية بتوفير اختبار الأجسام المضادة لمن يرغب في الكشف قبل عملية التطعيم ويشرف عليه قسم الباثولوجيا الإكلينيكية.