بريطانيون يشاركون فى تأبين "ضحية" الاختطاف فى لندن

وكالات

حرص مئات البريطانيين على المشاركة فى تأبين سيدة بريطانية تدعى سارة إيفرارد، والتى وجدت الشرطة جثتها الجمعة الماضية، بعد أيام من البحث عنها.

كانت السيدة البريطانية، والتى تبلغ من العمر 33 عام، قد اختفت في منطقة كلابام، جنوبي لندن، فى 3 مارس الماضى، حيث بحثت عنها الشرطة، إلى أن وجدتها جثة هامدة.

أكدت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة الماضى، العثور على جثة ضحية الاختطاف، وتنظر هيئة تحقيق مستقلة في طريقة تعامل الشرطة البريطانية مع شكوى بالتعري ضد الشرطي المشتبه به في قتل ابنة الـ33 عاماً.