بريطانيون يشاركون فى تأبين "ضحية" الاختطاف فى لندن

حرص مئات البريطانيين على المشاركة فى تأبين سيدة بريطانية تدعى سارة إيفرارد، والتى وجدت الشرطة جثتها الجمعة الماضية، بعد أيام من البحث عنها.
كانت السيدة البريطانية، والتى تبلغ من العمر 33 عام، قد اختفت في منطقة كلابام، جنوبي لندن، فى 3 مارس الماضى، حيث بحثت عنها الشرطة، إلى أن وجدتها جثة هامدة.
أكدت الشرطة البريطانية، يوم الجمعة الماضى، العثور على جثة ضحية الاختطاف، وتنظر هيئة تحقيق مستقلة في طريقة تعامل الشرطة البريطانية مع شكوى بالتعري ضد الشرطي المشتبه به في قتل ابنة الـ33 عاماً.
باقات الزهور أمام النصب التذكارى
تأبين الضحية البريطانية
جانب من المشهد
جموع من المواطنين حرصوا على تأبين الضحية
سارة إيفرارد اختفت قبل أن تجد السلطات جثتها
سارة كانت متواجدة فى منطقة كلابام وهى نفس المنطقة التى يوجد بها النصب التذكارى
عدد من المواطنين شاركوا فى التأبين
مشاركان فى التأبين
نصب تذكارى لضحية الاختطاف والقتل فى بريطانيا
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