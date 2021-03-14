اليوم السابع
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خالد صلاح
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باكستان ترسل مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة أزمة تفشى كورونا

الأحد، 14 مارس 2021 05:00 ص
باكستان ترسل مساعدات طبية إلى العراق لمواجهة أزمة تفشى كورونا لقاحات كورونا
وكالات

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أعلنت باكستان عن إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى العراق لتأييد جهوده في مواجهة جائحة فيروس كورونا، انطلاقا من مبدأ الوقوف مع الشعب العراقي.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها: "تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء عمران خان، فإن باكستان قررت إرسال ثلاث شحنات من المساعدات الطبية للعراق".

وأضافت: "إن باكستان تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع العراق، وتعتبرها علاقات أخوية عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتستند إلى القيم الدينية المشتركة".

وأشارت إلى أن جائحة فيروس كورونا تعد تحديا عالميا لا يمكن احتواؤه إلا بالتضامن والتعاون الدوليين.

 


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