الهند تستعرض الآثار الجانبية لـ للقاح استرازينكا بعد مخاوف في أوروبا

كتبت إيناس البنا

أشارت تقارير، إلى أن الهند ستجري مراجعة أعمق للآثار الجانبية بعد التطعيم بلقاح كورونا من شركة AstraZeneca الأسبوع المقبل ، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حالات جلطات دموية حتى الآن.

ووفقا لتقرر موقع " medicalxpress " قررت نيودلهي إجراء المراجعة بعد أن أوقفت العديد من الدول الأوربية، لقاح استرازينكا بسبب مخاوف تجلط الدم حتى مع إعلان منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام جرعة لقاح كورونا الخاصة بشركة AstraZeneca.



الهند ولقاح استرازينكا

وكانت الدنمارك والنرويج وأيسلندا، قد أوقفوا استخدام حقنة لقاح كورونا كإجراء احترازي بعد تقارير متفرقة عن إصابة متلقين بجلطات دموية.

ووفقا عضو فرقة العمل الوطنية الهندية لمكافحة فيروس كورونا، فأنه سيتم البحث في جميع الأحداث السلبية، لا سيما الأحداث السلبية الخطيرة مثل الوفيات ومعدلات الاستشفاء.



لقاح استرازينكا بالهند

أعطت الهند ما لا يقل عن 28 مليون حقنة في برنامج التطعيم الواسع ، معظمه من اللقاح التابع لشركة AstraZeneca التي يتم إنتاجها في معهد مصل الهند، كما قدمت نيودلهي منحًا بتصدير ملايين من هذه اللقاحات إلى حوالي 70 دولة خلال الأسابيع القليلة الماضية كجزء من دبلوماسية اللقاحات.

تستخدم الهند بجانب لقاح AstraZeneca ، اللقاح المطور "كوفاكسين العملاق المحلي للقاحات Bharat Biotech في حملة التطعيم سريعة التوسع في المنزل.

تم تطعيم ما لا يقل عن مليوني شخص حتى نهاية الأسبوع الماضى، وتأتي هذه الزيادة في وقت تتزايد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف الولايات الهندية بعد أسابيع من التراجع.