اليوم السابع
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النيابة تستمع لأقوال فتاة تعرضت لواقعة تحرش فى النزهه

الأحد، 14 مارس 2021 11:58 م
النيابة تستمع لأقوال فتاة تعرضت لواقعة تحرش فى النزهه قوات الأمن- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة النزهة بتفريغ فيديو لفتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الانفاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وذلك فى البلاغ المقدم من الفتاة والذى حمل رقم 2993 لسنة 2021.
 
وقالت الفتاة فى اقوالها أمام النيابة، إنها أثناء استقلالها مترو الانفاق من محطة العتبة، متجهة إلى محطة عدلى منصور، فوجئت فى إحدى المحطات بنزول جميع الركاب من عربة المترو، وبقى شابان بالعربة، مضيفة أن الشاب المتهم ركب العربة فى ذلك الوقت وكان ينظر إليها بشكل يثير الريبة.
 
وأضافت الفتاة خلال إدلائها باقوالها أمام النيابة العامة، أنها فوجئت بالشاب المتهم يقترب منها ويقوم بملامسة أجزاء حساسة، فشعرت بحالة خوف شديد وحاولت الابتعاد عنه، بعدها أجرت اتصالا هاتفيا بخطيبها وأخبرته بالأمر، والذى طلب منها تصويره بالفيديو لتحرير بلاغ ضده.
 
 
 

تحرش

اعتداء جنسى

مترو الانفاق

النزهة

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