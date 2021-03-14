المكسيك والبرازيل توافقان على استخدام "ريمديسفير" لعلاج فيروس كورونا

فاطمة شوقى

وافقت المكسيك والبرازيل على عقار ريمديسفير، كعلاج لفيروس كورونا، وأعلنت كل من اللجنة الفيدرالية للحماية من المخاطر الصحية المكسيكية، Cofepris، وكذلك الوكالة الوطنية البرازيلية للمراقبة الصحية ANVISA، استخدام ريمديسفير كعلاج للوباء، حسبما قالت صحيفة "او جلوبو" البرازيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموافقة على العقار فى المكسيك واجهت العديد من العقبات، حيث أنه تم رفض استخدامه مرتين فى وقت سابق بسبب عدم وجود أدلة على فعاليته، الأمر الذى طلبت السلطات منه مزيدا من المعلومات قبل السماح به بشكل نهائى.

وحذر وكيل الوزارة للوقاية وتعزيز الصحة، هوجو لوبيز-جاتيل، خلال مؤتمر تم عقده الجمعة الماضية، من أن الدواء غير مناسب لجميع المصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن مضادات الفيروسات لا ينصح بها للأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد.

من جانبه، قال جوستافو مينديز، المدير العام للأدوية والمنتجات البيولوجية فى ANVISA: إن" سيقتصر استخدامه على المستشفيات بحيث يخضع المرضى للمراقبة على النحو الواجب".

على الرغم من أن العقار معتمد بالفعل فى أكثر من 50 دولة (بما فى ذلك الولايات المتحدة وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي)، إلا أن منظمة الصحة العالمية (WHO) لم تشجع استخدامه منذ نوفمبر 2020.

وفى البرازيل، أكد عالم الأمراض المعدية راكيل ستوتشى، من جامعة ولاية كامبيناس، أن ريمديسفير لن يساعد فى السيطرة على الوباء أو تعديل مساره ولكن يمكن أن يقلل بشكل طفيف من احتمال أن يحتاج المريض المصاب بمرض خطير إلى جهاز التنفس الصناعى ".

واشارت الصحيفة إلى أن سعر الجرعة المحددة هو 390 دولارًا (حوالى 8190 بيزو)، ولكن وفقًا لدراساتها الخاصة، يجب أن يتلقى المرضى فى المتوسط ​​ست جرعات، مما يجعل التكلفة الإجمالية تصل إلى 2340 (حوالى 50 ألف بيزو).

وأشار عدد من الخبراء إلى أن ريديسفير تم اختباره فى دراسة برعاية المعهد الوطنى للحساسية والأمراض المعدية فى الولايات المتحدة الأمريكية والتى شملت 1148 متطوعا مريضا بفيروس كورونا.