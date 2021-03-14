المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: منحنا نحو 106 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا

وأوضحت المراكز، أن الجرعات الموزعة من لقاحات "فايزر-بيونتك، ومودرنا، وجونسون".
وكانت ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم حقن أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.
مشاركة
وأوضحت المراكز، أن الجرعات الموزعة من لقاحات "فايزر-بيونتك، ومودرنا، وجونسون".
وكانت ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم حقن أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.
مشاركة
الموضوعات المتعلقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة