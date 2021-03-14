اليوم السابع
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الأحد، 14 مارس 2021 09:46 ص
خالد صلاح
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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: منحنا نحو 106 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا

الأحد، 14 مارس 2021 09:01 ص
المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: منحنا نحو 106 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا لقاحات كورونا
وكالات

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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن السلطات الصحية وزعت 135 مليونا و846665 جرعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في أنحاء البلاد أعطت منها 105 ملايين و703501 جرعة حتى أمس السبت.

وأوضحت المراكز، أن الجرعات الموزعة من لقاحات "فايزر-بيونتك، ومودرنا، وجونسون".

وكانت ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم حقن  أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

 


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