المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض: منحنا نحو 106 ملايين جرعة لقاح مضاد لكورونا

وأوضحت المراكز، أن الجرعات الموزعة من لقاحات "فايزر-بيونتك، ومودرنا، وجونسون".

وكانت ذكرت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم حقن أكثر من 92 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.