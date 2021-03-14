المؤبد للمتهمين بجلب شحنة حشيش داخل حاوية تفاح فى بور سعيد

بورسعيد - محمد عزام

قضت محكمة جنايات بور سعيد، برئاسة المستشار محمد عادل الفقي، وعضوية كلًا من الرؤساء بالمحكمة والمستشار محمد على عبد المجيد، والمستشار أيمن عفيفى سالم ، وسكرتارية طارق عكاشة، وبحضور أحمد محمود إبراهيم، وكيل النيابة، بالسجن المؤبد للمتهمان بجلب 245 كيلو و100 جرام من مخدر الحشيش وإخفائها داخل حاوية تفاح عبر ميناء شرق بورسعيد.

كان المستشار بكر أحمد بكر، المحامى العام لنيابة بورسعيد الكلية، قد أحال المتهمان بالقضية المقيدة برقم 1414 لسنة 2019 جنايات كلى بورسعيد، إلى محكمة جنايات بورسعيد بدائرة محكمة استئناف الإسماعيلية.

وتضمن قرار الإحالة أن المتهمان أحدهما عربى الجنسية ومحبوس حاليًا والثانى هارب ، وقد ألفا فيما بينهما عصابة غرضها جلب جوهر مخدر " الحشيش " بأن جهز المتهم الثانى تلك المواد وأخفاها بمخزن سرى أعده لهذا الغرض ، وهو الحوامل الخشبية الحاملة لصناديق المشمول الأصلى للحاوية - تفاح - رقم "cgmu5092316" حال تواجده بدولة لبنان، ليجرى شحنها عقب ذلك لميناء شرق بورسعيد ليتسلمها المتهم الأول، ويروجها داخل البلاد لحسابهما ، مستخدمًا فى ذلك السيارة رقم "ن ن ع 945"، قاصدين من ذلك الإتجار به.

وتضمن القرار أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن العينة المأخوذة من مضبوطات الحاوية تحوى موادًا مخدرة مدرجة بالجدول الأول وهى مادة الحشيش المخدر، كما تبين أن عدد قطع الحشيش المضبوطة 1251 قطعة بوزن 245 كيلو و100 جرام.