اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الكشف على 209 آلاف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بدمياط

الأحد، 14 مارس 2021 07:02 م
الكشف على 209 آلاف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بدمياط مبادرة صحة المرأة - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، استقبال صحة دمياط ما يقرب من 209 آلاف و670 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

 

وتابع وكيل الصحة بدمياط، أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة.

 

جدير بالذكر أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 68 منشأة طبية على مستوى المحافظة، ويأتى ذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ عل صحة المرأة المصرية.

 

 


مبادره صحه المراه

دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استمرار مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة بالغربية.. صور

الأحد، 07 مارس 2021 11:33 ص

وزارة الصحة: فحص 12 مليون سيدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:25 م

وزيرة الصحة تعلن توفير اللقاحات لجميع الفرق الطبية..هالة زايد باجتماع الحكومة: الصين تهدى مصر 300ألف جرعة لقاح كورونا.. وانخفاض معدل الوفيات والإصابات منذ يناير الماضى وفحص 5 ملايين سيدة ببرنامج دعم صحة المرأة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 04:19 م

الحكومة: فحص 5 ملايين سيدة حتى الآن خلال فترة الجائحة ضمن برنامج دعم صحة المرأة

الأربعاء، 10 فبراير 2021 03:59 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة