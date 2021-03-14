الكشف على 209 آلاف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بدمياط

دمياط معتز الشربينى

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، استقبال صحة دمياط ما يقرب من 209 آلاف و670 سيدة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن.

وتابع وكيل الصحة بدمياط، أنه يتم الكشف وعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم التوعية بالعادات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المرأة.

جدير بالذكر أن المبادرة ما زالت تقدم خدماتها الطبية والتوعوية بعدد 68 منشأة طبية على مستوى المحافظة، ويأتى ذلك في إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية في الاهتمام والحفاظ عل صحة المرأة المصرية.