اليوم السابع
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الكاتب الصحفى عماد الدين حسين يعلن إصابته وزوجته وأبناءه بفيروس كورونا

الأحد، 14 مارس 2021 07:11 م
الكاتب الصحفى عماد الدين حسين يعلن إصابته وزوجته وأبناءه بفيروس كورونا الكاتب الصحفى عماد الدين حسين
كتب:محمد إسماعيل

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أعلن الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين، عن إصابته وزوجته وأبناءه بفيروس كورونا (كوفيد 19)، طالبا من اصدقاءه ومحبيه الدعوة له ولأسرته بالشفاء.

وقال حسين عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي :"قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله علي كل شئ، أصبت أنا وزوجتي نهال لطفي  وأولادي بكورونا، نحتاج منكم جميعا الدعوات القلبية الخالصة بالشفاء".

وأضاف :"اعذورني مقدما فلن أكون قادرا علي الرد علي الاتصالات الهاتفية، حتي تمر هذه المحنة بسلام وبأقل الأضرار، خلوا بالكم من نفسكم، الصحة شئ مهم جدا لا ندركه الا عندما نفقده."

عماد الدين حسين

 

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس السبت، عن خروج  369 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 146803 حالة.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 641 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 42 حالة جديدة.

 

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

 


عماد الدين حسين

كورونا

فيروس كورونا

كوفيد19

اصابة عماد الدين حسين بكورونا

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