اليوم السابع
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القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى

الأحد، 14 مارس 2021 04:32 م
القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بنطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى القوات البحرية المصرية
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصـرية والفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا باشتراك الفرقاطة المصرية (سجم الفاتح) مع المجموعة القتالية المصاحبة لحاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) فى نطاق مسرح العمليات للأسطول الجنوبى.

القوات البحرية المصرية (1)

حيث تخللها تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية المشتركة ذات الطابع القتالى والتى تحقق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين، يأتى من ضمنها تشكيل ستائر الحراسة القريبة والبعيدة مع تنظيم جميع أنواع الدفاعات عن التشكيل، بالإضافة إلى إجراء إبحار ليلى مشترك مما أظهر قدرة الوحدات البحرية المشتركة على صد التهديدات المختلفة ليلًا ونهارًا.

القوات البحرية المصرية (2)

وكذا قام الجانبان بتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات المصرية والفرنسية المصاحبة وأيضًا التدريب على تنفيذ إجراءات الأمن البحرى بمناطق العمل.

القوات البحرية المصرية (3)

وتعد حاملة الطائرات الفرنسية (شارل ديجول) هى حاملة الطائرات الأوروبية الوحيدة التى تعمل بالطاقة النووية.

القوات البحرية المصرية (4)

وتعكس التدريبات البحرية المتعددة التى نفذتها القوات البحرية المصرية والفرنسية سويًا فى الآونة الأخيرة باشتراك أقوى الوحدات البحرية الفرنسية مدى التطور الكبير للقوات البحرية المصرية والطفرة التكنولوجية الهائلة التى شهدتها خلال السنوات الأخيرة ومواكبتها لكبرى القوات البحرية العالمية.

كما تبرز التدريبات المشتركة الأخيرة عمق العلاقات الثنائية (المصرية/الفرنسية) والسعى المتواصل نحو حفظ الأمن والاستقرار البحرى بالمنطقة.


تدريبات مشتركه

القوات البحريه

الجيش المصرى

البحريه الفرنسيه

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