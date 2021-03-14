اليوم السابع
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القضاء يحدد اليوم مصير متهمين تمت إحالة أوراقهم للمفتى بتهمة قتل طفل حرقاً

الأحد، 14 مارس 2021 08:00 ص
القضاء يحدد اليوم مصير متهمين تمت إحالة أوراقهم للمفتى بتهمة قتل طفل حرقاً محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على 3 متهمين بإشعال النيران عمداً بأحد المساكن ما تسبب فى وفاة طفل بالمقطم، كانت المحكمة قد أحالت أوراقهم لفضيلة المفتى فى الجلسة السابقة، لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول أشعل النارعمدا في مبنى سكني مملوك للمجني عليه، بأن سكب على باب مسكنه مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين، وووصل مصدر لهب به باستخدام ولاعة، فاندلعت النيران بمسكنه ومحتويات المسكن، ونشأ عن ذلك حريق تسبب في وفاة المجني عليه الطفل، والذي كان متواجدا داخل المسكن وقت اشتعال النار به.
 
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين الباقين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في وضع النار عمدا بمسكن المجني عليه، مقابل مبلغ نقدي وساعدوه بأن أمدوه بعبوة تحتوي علي مادة قابلة للاشتعال وهي جازولين وولاعة.  
 
وتضمنت ملاحظات النيابة العامة بالقضية أن المتهم أقر بارتكابه الواقعة بتحريض ومساعدة من باقي المتهمين حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة. 
 
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن الطفل المجني عليه في العقد الثاني من العمر، وأن وفاته حدثت بسبب حروق من الدرجة الأولي والثانية والثالثة بمناطق متفرقة بجسدة بنسبة 30%.

 


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جنايات القاهره

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