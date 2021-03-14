القضاء يحدد اليوم مصير متهمين تمت إحالة أوراقهم للمفتى بتهمة قتل طفل حرقاً

كتب أحمد حسنى

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حكمها على 3 متهمين بإشعال النيران عمداً بأحد المساكن ما تسبب فى وفاة طفل بالمقطم، كانت المحكمة قد أحالت أوراقهم لفضيلة المفتى فى الجلسة السابقة، لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة، وعادل إبراهيم الغويط وأسامة محمد أبو صافي، وأمانة سر أحمد فهمي ومحمود عبد الرشيد.