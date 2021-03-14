اليوم السابع
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الشرطة الإسبانية تضبط أكبر عصابة لتهريب المخدرات فى مدريد

الأحد، 14 مارس 2021 02:59 م
الشرطة الإسبانية تضبط أكبر عصابة لتهريب المخدرات فى مدريد الشرطة الإسبانية - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت الشرطة الإسبانية اليوم الأحد، إنها صادرت سيارة حمراء من طراز فيراري بقيمة 250 ألف يورو (298800 دولار) وترسانة أسلحة تشمل مسدسات وسيفا يابانيا عندما ألقت القبض على 12 من أفراد أكبر عصابة لتهريب المخدرات في العاصمة مدريد.

وأضافت الشرطة الوطنية أن أفراد العصابة اتسموا بالعنف الشديد وأنها عثرت بحوزتهم على ثلاثة خناجر وعدد من الأسلحة الآلية بالإضافة إلى 600 كيلوجرام من الكوكايين وذلك خلال سلسلة من المداهمات.

كما تحفظت الشرطة على نحو 700 ألف يورو (836640 دولارا) و20 سيارة باهظة الثمن من بينها الفيراري.

وقالت الشرطة في بيان "وفقا لما قاله المحققون، كانت (العصابة) أكبر منظمة لتوزيع الكوكايين في العاصمة الإسبانية".

وكان زعيم العصابة، وهو من المغرب، يتولى التنسيق بين عصابات المخدرات في كولومبيا والمغرب وإسبانيا وشمال أوروبا.

 


الشرطة الإسبانية

مخدرات

اسلحة

مدريد

كوكايين

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