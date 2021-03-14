السيطرة على حريق هائل بمجمعات تجارية فى كربلاء جنوب العراق

وكالات

أخمدت فرق الدفاع المدني بالعراق، أمس السبت، حريقا هائلا اندلع داخل مجمعات تجارية في محافظة كربلاء جنوب البلاد.



وقال مصدر مسؤول في الدفاع المدني، إن فرق الإنقاذ اخمدت نيران كبيرة اشتعلت، السبت، في مجمعات لبيع الزيوت والأدوات الاحتياطية للسيارات في كربلاء 120 كيلومتر جنوب بغداد.



وأضاف أن الحرائق نتج عنها انبعاث أبخرة سامة، تسببت باختناقات للمواطنين قبل القيام بعمليات الإطفاء مشيرا إلى أن عملية الإطفاء طالت لساعات وتسببت بخسائر مادية كبيرة في المجمع التجاري، إضافة إلى حالات اختناقات لدى السكان المدنيين.