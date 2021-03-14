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السيطرة على حريق شب بقطار قصب السكر فى أرمنت جنوب الأقصر

الأحد، 14 مارس 2021 04:23 م
السيطرة على حريق شب بقطار قصب السكر فى أرمنت جنوب الأقصر الحريق
الأقصر - أحمد مرعى

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نشب حريق، اليوم الأحد، بقطار قصب أثناء نقل حمولته من مركز إسنا إلى مصنع سكر أرمنت، جنوب محافظة الأقصر، وكان اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، قد تلقى اخطاراً من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد شريف النحاس مدير الحماية، يفيد بورود بلاغ نشوب حريق، بقطار قصب أثناء نقل حمولته من مركز إسنا إلى مصنع سكر أرمنت، جنوب محافظة الأقصر.

وانتقل لمكان الحريق كل من المقدم عبد العزيز نايخ مأمور مركز شرطة أرمنت، والمقدم أحمد المراغى رئيس مباحث المركز، والنقيب محمد خيري، والنقيب محمد ألفي، والملازم أول محمد عبد التواب، وضباط وحدة الحماية المدنية بأرمنت، وتم الدفع بسيارتى إطفاء وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق فى إحدى عربات قطار القصب الذى ينقل حمولته من مركز إسنا إلى مصنع سكر أرمنت، وأسفر الحريق عن تلف المحصول وعدد من العربات، دون خسائر بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.


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