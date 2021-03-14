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السكة الحديد تستبدل تركيب بعض قطارات بحرى وقبلى بعربات روسية جديدة

الأحد، 14 مارس 2021 09:00 ص
السكة الحديد تستبدل تركيب بعض قطارات بحرى وقبلى بعربات روسية جديدة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استبدال تركيب عربات بعض القطارات على الوجهين البحرى والقبلى مع إضافة محطات وقوف لها بما يتوافق مع رغبة المواطنين وتوفير خدمة مناسبة ومتميزة تليق بجمهور الركاب، وذلك اعتبارا من غدا الاثنين، وشملت التعديلات الآتى:
 
- استبدال تركيب عربات قطار رقم 1 اكسبريس (عادى) القاهرة الإسكندرية مقرر قيامه من القاهرة  الساعة 3:00  ووصول الإسكندرية الساعة 6:45 بعربات روسية ذات تهوية ديناميكية يتم حجز تذاكرها بنظام الحجز المسبق
 
- استبدال  تركيب عربات قطار رقم 18 اكسبريس الإسكندرية القاهرة المقرر قيامه من الإسكندرية الساعة  13:10 ووصول القاهرة الساعة 17:15  بعربات روسية بنظام الحجز المسبق
 
- استبدال تركيب عربات قطار 162 اكسبريس القاهرة أسيوط المقرر قيامه من القاهرة الساعة  14:20 ووصول أسيوط الساعة 21:35 بعربات روسية بنظام الحجز المسبق
 
- استبدال تركيب عربات قطار 973 اكسبريس أسيوط القاهرة، والمقرر قيامه الساعة 2:20 من أسيوط ووصول القاهرة الساعة 9:10  بعربات روسية بنظام الحجز المسبق اعتبارا من بعد غد الثلاثاء
 

- وقوف بعض القطارات بمحطتى سمالوط وفرشوط اعتبارا من الغد كالتالى:                                                                                                                                  

- قطار 1010 اكسبريس روسي القاهرة / أسوان يقف بمحطة فرشوط، ويصلها الساعة 8:34 ويقوم منها الساعة 8:37 
 
- قطار 1005 اكسبريس روسي أسوان / القاهرة يقف بمحطة فرشوط، ويصلها الساعة 16:42ويقوم منها الساعة 16:44
 
- قطار 1015 اكسبريس روسي أسوان / القاهرة  يقف بمحطة سمالوط ، ويصلها الساعة 4:11ويقوم منها الساعة 4:13
 
 

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