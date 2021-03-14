اليوم السابع
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"الدولى لحقوق الإنسان" يتجاهل مخالفات توزيع اللقاحات بأوروبا

الأحد، 14 مارس 2021 01:21 ص
"الدولى لحقوق الإنسان" يتجاهل مخالفات توزيع اللقاحات بأوروبا لقاح فيروس كورونا
إبراهيم حسان

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قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس وحدة الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن جائحة كورونا بدأت فى الصين بمدينة وهان، ثم انتشرت وباتت تصيب العالم بأكمله، لذلك ينبغى أن يكون التعامل مع الأزمة "جماعى" من قبل كل الدول التى ينتشر بها.

وأضاف عقبة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة" على قناة إكسترا نيوز، أنه يجب أن يكون هناك نوع من التضامن من قبل جميع الدول فى التعامل مع أزمة كورونا، للقضاء على الجائحة تماما، مردفا: "كل وسائل الوقاية المفروض تكون متاحة لكل الدول للتمكن من القضاء على الجائحة التى تصيب العالم بأكمله وتخلف أعداد غير متوقعة بالدول".

وتابع قائلا: "على الأمم المتحدة أن تلعب دورا مهما فى توزيع اللقاحات على الدول، ومضيفا أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان يتجاهل مخالفات توزيع اللقاحات بأوروبا، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك توزيع عادل للقاحات على جميع الدول فى العالم، وخاصة الدول الموبوءة والتى لديها إمكانيات ضعيفة فى إسعاف مرضاها المصابين بالفيروس، لأن كل ما يكون أعداد المصابين كبير يعطى فرص للتحور وإنتاج سلالات جديدة، ولا تستطيع اللقاحات التعامل معها.. وبالتالى لابد من توزيع اللقاحات بشكل يضمن القضاء على الوباء فى العالم كله".


لقاح فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا حول العالم

لقاحات كورونا

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