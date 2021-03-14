اليوم السابع
Ads
الأحد، 14 مارس 2021 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الخارجية تُعرب عن خالص تعازيها فى وفاة مرضى بمستشفى السلط بالأردن

الأحد، 14 مارس 2021 05:22 م
الخارجية تُعرب عن خالص تعازيها فى وفاة مرضى بمستشفى السلط بالأردن وزارة الخارجية المصرية
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها وعميق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حكومةً وشعباً ولذوي المتوفيين، إثر الحادث الذى وقع في مستشفى السلط بمحافظة البلقاء، وأسفر عن وفاة عدد من المواطنين.


احبار مصر

اخر اخبار مصر

وزاره الخارجيه

اخبار الاردن

السلط

مستشفى السلط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة