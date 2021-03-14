الخارجية تُعرب عن خالص تعازيها فى وفاة مرضى بمستشفى السلط بالأردن

أعربت جمهورية مصر العربية فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن خالص تعازيها وعميق مواساتها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، حكومةً وشعباً ولذوي المتوفيين، إثر الحادث الذى وقع في مستشفى السلط بمحافظة البلقاء، وأسفر عن وفاة عدد من المواطنين.
الخارجية تُعرب عن خالص تعازيها فى وفاة مرضى بمستشفى السلط بالأردنالأحد، 14 مارس 2021 05:22 م
وزارة الخارجية المصرية
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