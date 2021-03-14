اليوم السابع
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الأحد، 14 مارس 2021 11:28 م
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الخارجية الروسية: الغرب بدأ عملية ضبط الانترنت.. وسنعمل لحماية إعلامنا

الأحد، 14 مارس 2021 11:24 م
الخارجية الروسية: الغرب بدأ عملية ضبط الانترنت.. وسنعمل لحماية إعلامنا المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الدول الغربية بالذات عجلت من خلال تصرفاتها، عملية تنظيم وضبط مجال الإنترنت.

وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد أن الدول الغربية قامت بتسريع ما لم يكن أحد يجرؤ على فعله لفترة طويلة.

وأشارت إلى أن موسكو شعرت دائما بالحرج عند التفكير بفرض تدابير تنظيمية، والآن حان الوقت لبدء تنظيم مجال الإنترنت، مبينا في الوقت ذاته أن بلادها كانت تقيم، كيف سيتم النظر إلى ذلك وهل تنتهك موسكو بعض المبادئ الخاصة بذلك؟

ولفتت إلى أن احتكارات الإنترنت، ومن خلفها المؤسسة السياسية الغربية ممثلة بواشنطن والناتو وبروكسل، "تتصرف منطلقة بشكل استثنائي من مصالحها الخاصة وعدم استعدادها للمنافسة العادلة".

وشددت زاخاروفا على أن روسيا، تعد الآن مجموعة كاملة من الوثائق والتشريعات التي ستحمي الصحفيين الروس ووسائل الإعلام والجمهور. 


روسيا

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ماريا زاخاروفا

ضبط الإنترنت

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