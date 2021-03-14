التعليم توضح آلية تقييم طلاب النقل والشهادة الإعدادية بمادة التربية الفنية

كتب محمود طه حسين

عممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،خطابا للمديريات التعليمية، أكدت فيه أنه على الموجهين الأوائل بالادارات التعليمية تبليغ معلمى التربية الفنية بتدريس موضوعي التعبير الفنى والتصميم الفنى للطلاب الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2020/2021 ، وترحيل الأنشطة والمواد الفنية المقررة واستكمال المناهج الدراسية حتى نهاية العام الدراسى.

وأوضحت الوزارة أنه بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية للعام الدراسي 2020/2021 فيقوم معلم التربية الفنية في سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثانى الاعدادى، بتقييم أعمال الطلاب الفنية خلال الفصل الدراسي الثانى ومنح درجات على الأعمال الفنية التعبير الفني والتصميم الفنى للطلاب من خلال الفترة الدراسية بالمدرسة أو ممارسة النشاط من المنزل أونلاين ، بالتواصل مع المعلم من خلال صفحة المدرسة أو الادارة التعليمية حتى نهاية العام الدراسى.

وشددت الوزارة على أنه يعقد امتحان التربية الفنية للصف الثالث الاعدادى العام ، على مستوى الادارة التعليمية يوم الأربعاء 19 مايو 2021 ويتولى معلمي التربية الفنية بكل مدرسة تقدير أوراق الإجابة الخاصة بامتحان التربية الفنية لطلاب الشهادة الإعدادية.