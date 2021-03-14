التعليم توجه بتفعيل مجموعات التقوية مع بداية انطلاق الفصل الدراسى الثانى

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس لمحاربة الدروس الخصوصية مع بداية انطلاق الفصل الدراسى الثانى، حيث يتم تنظيم مجموعات تقوية لصفوف النقل تحت إشراف المدرسة، كما يتم تنظيم مجموعة تقوية للصفين الثالث الإعدادى والثالث الثانوى تحت إشراف الإدارة التعليمية، مع تجهيز قاعات للمجموعات الخاصة بالشهادات العامة، مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ولفتت الوزارة إلى أن مجموعات التقوية اختيارية فى المواد الدراسية بالمدارس الرسمية بهدف تحسين المستوى الدراسى للطلاب لتلبية متطلبات العملية التعليمية.

وكشفت الوزارة عن وسائل ومصادر التعلم التى تم توفير المحتوى عليها أون لاين، مؤكدة أنه بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي تم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب، منها منصة البث المباشر للحصص الافتراضية والمنصة الإلكترونية ومنصة إدمودو، ومنصة الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية.

وتابعت: الصف من الأول حتى الثالث الثانوي تم إتاحة جميع الكتب والمواد التعليمية على التابلت ومنصة التعلم على بنك المعرفة المصرى، والقنوات التلفزيونية التعليمية ومنصة البث المباشر للحصص الافتراضية، والمكتبة الإلكترونية ومنصة إدمودو ومكتبة الدروس الإلكترونية وبرنامج اسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية.