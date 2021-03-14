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التعليم تنشر مناهج امتحان شهر مارس للطلاب من الرابع الابتدائى حتى 2 إعدادى

الأحد، 14 مارس 2021 05:48 م
التعليم تنشر مناهج امتحان شهر مارس للطلاب من الرابع الابتدائى حتى 2 إعدادى طلاب المدارس
محمود طه حسين

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نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مقررات ومناهج امتحان شهر مارس لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتي الصف الثاني الإعدادي من خلال الجداول التالية.
 
مقرر الصف الأول الإعدادى
مقرر الصف الأول الإعدادى

مقرر الصف الثانى الإعدادى
مقرر الصف الثانى الإعدادى

مقرر الصف الخامس
مقرر الصف الخامس

مقرر الصف السادس
مقرر الصف السادس

مقرر مارس للرابع الابتدائى
مقرر مارس للرابع الابتدائى
 
وأعلنت المدارس شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يوقع على الإقرار بالرقم القومى، وتضمن الإقرار "بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف اتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار منى بذلك.
 
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن توزيع المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2021/2020، وذلك للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.
 
وعن مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 30 مارس 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل الموافق 2021
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للمرحلة الابتدائية:
اختبار طلاب الصف الرابع الابتدائى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الخامس الابتدائى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
اختبار طلاب الصف السادس الابتدائى يوم الثلاثاء الموافق 25 مايو 2021
 
مواعيد اختبارات شهر مارس للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الإثنين الموافق 29 مارس 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الثلاثاء 30 مارس 2021
 
مواعيد اختبارات شهر أبريل للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 26 أبريل 2021
 
مواعيد اختبارات شهر مايو للصفوف الأول والثانى الإعدادي:
اختبار طلاب الصف الأول الإعدادى يوم الأحد الموافق 23 مايو 2021
اختبار طلاب الصف الثانى الإعدادى يوم الإثنين الموافق 24 مايو 2021
 
 

التربية والتعليم

طلاب المدارس

مقررات شهر مارس

مقررات امتحانات شهر مارس

اخبار مصر

اخبار مصرية

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