اليوم السابع
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التعليم تعلن مواعيد امتحان مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية وعدد الأسئلة

الأحد، 14 مارس 2021 06:29 م
التعليم تعلن مواعيد امتحان مواد الهوية لطلاب المدارس الدولية وعدد الأسئلة طلاب المدارس
محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل عقد امتحانات مواد الهوية القومية لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى بالمدارس الدولية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية"، مشيرة إلى أنها تعقد في أخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلا عن امتحانات الفصل الدراسى على مستوى المدرسة وتحت اشراف مدير المدرسة بورقة مجمعة وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد بواقع 10 أسئلة في اللغة العربية و6 أسئلة في الدراسات الاجتماعية وفى زمن مدته 60 دقيقة.
 
 

التربية والتعليم

امتحان مواد الهوية

طلاب المدارس الدولية

اخبار مصر

اخبار مصرية

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