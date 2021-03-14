البورصة: انتهاء عمل 20 شركة بنظام القبول الآلي بداية من 24 يوليو المقبل

كتب هانى الحوتى

أعلنت البورصة المصرية ، انتهاء المهلة المسموح خلالها التعامل على أسهم شركات بنظام القبول الآلى للأوامر، بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 ‏لسنة ‏‏2018 (غير مقيدة بالبورصة المصرية)‏، ونفاذًا لحكم الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ‏‏94 لسنة ‏‏2018 الصادر بتاريخ 10 يونيو 2018، والمنشور بالوقائع المصرية العدد 136 تابع (ا) بتاريخ 13\6\2018 " ‏ولا يجوز ‏استمرار التداول على الورقة المالية وفقاً لنظام القبول الآلي للأوامر لأكثر من ثلاث سنوات من تاريخ قيدها ‏بنظام ‏الأوامر".‏

ونشرت إدارة البورصة المصرية، تاريخ انتهاء المهلة المسموح خلالها ‏بالتعامل ‏على أسهم الشركات من خلال نظام القبول الآلى للأوامر، كما يلي: ‏

‏1-الخليج للاستثمارات العربية ‏ -24يوليو2021‏.

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2-فودافون مصر للاتصالات ‏ -24يوليو2021‏.

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3-سوهاج الوطنية للصناعات الغذائية ‏ -24يوليو2021‏.

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4-العاشر من رمضان لصناعة الغزل ‏ -24يوليو2021‏.

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5-المنتجات الحديثة للتعبئة والتغليف (تكنوباك)‏ ‏-24يوليو2021‏.

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6-المشروعات الصناعية والهندسية ‏ ‏-24يوليو2021‏.

‏(موقف التعامل على الشركة وفقا لهذا النظام لحين إتمام إجراءات تخفيض رأس المال المصدر ثم زيادة رأس المال ‏المصدر)‏ . ‏

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7-القابضة للاستثمارات المالية -ل.ك.ح جروب ‏-24يوليو2021‏.

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8-القومية للأسمنت ‏ ‏-15سبتمبر2021‏.

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9-أورانج مصر للاتصالات ‏ ‏-20نوفمبر2021‏.

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10-شمال إفريقيا للاستثمار العقاري ‏-20مارس2022‏.

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11-يونيفرت للصناعات الغذائية ‏-26يونيو2022‏.

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12-جلوبال تيلكوم القابضة ‏-25فبراير2023‏.

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13-السويس للأكياس ‏-29اكتوبر2022‏.

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14-الدولية للثلج الجاف -ديفكو2 ‏ ‏-18مارس2023‏.

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15-بنك أبو ظبي التجاري-مصر (بنك الاتحاد الوطني – مصر سابقا) ‏ ‏-24سبتمبر2023‏.

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16-الإسكندرية لأسمنت بورتلاند ‏-09 سبتمبر 2023‏.

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17-المصرية للمشروعات السياحية العالمية ‏-07 فبراير 2024‏.

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18-العبوات الدوائية المتطورة ‏ ‏-16ديسمبر2023‏.

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19-أسمنت بورتلاند طرة المصرية ‏-07 فبراير 2024‏.

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20- مصر جنوب إفريقيا للاتصالات ‏-08فبراير2024. ‏

وأكدت إدارة البورصة المصرية، أنها تتحقق بصورة دورية من استمرار توافر معايير التعامل على هذه الشركات ‏من ‏خلال هذا النظام تنفيذا لقرار رئيس البورصة المصرية رقم (1014) لسنة 2019 في 29 يوليو 2019، على أنه بعد تاريخ انتهاء المهلة المسموح بها للتعامل من خلال نظام القبول الألى للأوامر، سيكون التعامل على ‏أسهم ‏تلك الشركات من خلال نظام نقل الملكية‏.