البترول: نستهدف إنشاء 800 محطة تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعى بالمحافظات

كتب عبد اللطيف صبح

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، عن جهود الوزارة فى إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعى بالمحافظات، لافتا إلى أن عدد تلك المحطات يبلغ حاليا نحو 250 محطة، وكان من المستهدف مضاعفتهم إلى 500 محطة، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن يتم إنشاء محطات فى كافة المحافظات ليصل عددها إلى 1000 محطة، ليصبح المستهدف إنشاء نحو 800 محطة جديدة.

وكانت الحكومة أعلنت خلال اجتماع متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج التوسع في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي بالمحافظات، إلاطلاق الفعلي لأول تطبيق إلكترونى علي الهاتف المحمول للتعريف بأماكن ومواقع محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى ومراكز التحويل، وإظهار أقرب هذه المحطات والمراكز للمكان الذي يتواجد فيه المواطن والتعريف بالخدمات التي تقدمها.

وأوضحت الحكومة أن ذلك يأتي في إطار الجهود والسعي للتيسير علي المواطنين في الاستفادة من استخدامات الغاز الطبيعى للسيارات .

وأوضحت، أن التطببق يحمل اسم Mop stations متاح حاليا للاجهزة بنظام الاندرويد.