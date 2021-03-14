الانتهاء من أولى مراحل تجديد محطة سكك حديد طنطا وميدان المحطة بـ8 ملايين جنيه

الغربية - عادل ضرة

انتهت محافظة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية، من أعمال تجديد وتطوير مبنى محطة سكك حديد طنطا، وأعمال تطوير ميدان المحطة الواقع أمام المحطة، بتكلفة 8 ملايين جنيه، فى إطار جهود المحافظة لتطوير الميادين والنهوض بالمحافظة، لتطوير المظهر الحضارى للمحافظة.

واستهدفت أعمال التطوير دهان واجهة ميدان المحطة ووضع الإضاءة عليه، وإنشاء منطقة انتظار سيارات متطورة، ورصفها بالإنترلوك، كما تم تجديد السور وإنشاء نافورة كبيرة بميدان المحطة، ومنطقة دوران، لتخفيف الزحام المرورى، كما تستهدف المرحلة الثانية دهان واجهات العمارات بالمنطقة وساحة المسجد الأحمدى باللون البيج نفس لون مبنى ميدان المحطة.

من جانبه قال الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، إن محطة سكك حديد طنطا من أقدم محطات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، وكان لزاما تطوير المبنى بجانب أعمال التطوير التى شهدها ميدان المحطة.

وأضاف "عطا" لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الثانية للتطوير تستهدف دهانات واجهات العمارات المحيطة بالميدان والمحطة باللون البيج نفس لون دهان المحطة، فيما تستهدف المرحلة الثالثة شارع السكة الجديدة، وإقامة ممشى بطول الشارع المؤدى للمسجد الأحمدي، وتطوير المنطقة المحيطة بالمسجد.

وأكد نائب المحافظ، أنه تم تطوير منطقة انتظار السيارات بالمحطة، ورصفها بالبلدورات، وإنشاء تندات لاستراحة المواطنين، وإضاءة المحطة بإضاءة جاذبة للأنظار.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه جار أعمال رصف شارع إسكندرية الرابط بين مدخل طنطا الجنوبى على طريق طنطا – إسكندرية الزراعى، وربطه بميدان المحطة ومنطقة السيد البدوى، لتسهيل عملية الدخول والخروج لزوار المسجد الأحمدى من خارج المحافظة، بدلا من الدخول للمدينة من منطقة المعرض وهو ما يعد اختصارا للوقت.

وأكد "عطا"، أن هذا الطريق هو أحد الشرايين التى استهدفت المحافظة تطويره وتوسعته ليربط بين الطريق السريع القادم من الإسكندرية ومتجهاً إلى ميدان المحطة والسيد البدوى ليصبح أحد المحاور المرورية التى ستخفف من الاختناقات المرورية داخل المدينة.

من جانبه قال المحاسب عادل داود رئيس حى أول طنطا، إن مدينة طنطا تشهد أعمال تطوير لعدد من المناطق العشوائية، منها منطقتا العجيزى وسيجر بتكلفة 162 مليون جنيه، وتستهدف أعمال التطوير وتجديد البنية التحتية بالكامل، ورصف الشوارع بالإنترلوك، وتغيير الإنارة العامة بالشوارع، ودهان واجهات العمارات باللون الموحد، موضحا أنه تم تنفيذ 40% حتى الآن من الأعمال ومن المتوقع الانتهاء منها فى أغسطس القادم.

وأشار "داود" إلى أن من ضمن المناطق العشوائية المدرجة فى أعمال التطوير منطقة كفرة السجن الانتهاء وتم الانتهاء من 90% من الأعمال حتى الآن، فضلا عن استكمال أعمال الرصف فى عدد كبير من الشوارع.



إقامة سور جديد للمحطة



الإضاءة تزين المحطة



المحطة من الخارج



المحطة



تطوير منطقة ميدان المحطة



صورة من أعلى للمحطة



محطة سكك حديد طنطا ليلا بعد تجديدها