وأشارت إلى أنه عثر بداخل المخزن على 43 رمانة يدوية، و11 صاعق تفجير، و11 سبحة تستخدم للتفجير، و5 بطاريات، و3 صواريخ نمساوي ، و10 بدلات قندهاري ، وتم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها.