بغداد (أ ش أ)

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية مداهمتها مخزن عتاد وأسلحة تابع لعصابات داعش فى محافظة الأنبار، وأوضحت المديرية فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الأحد، أن قوات الاستخبارات العسكرية فى لواء مغاوير القيادة وبهدف استمرار البحث والتفتيش عن مخازن عصابات داعش الإرهابية ووفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع استخبارات قيادة عمليات الأنبار، تمكنت من مداهمة مخزن للعتاد من مخلفات داعش الإرهابى فى منطقة السلام بالرمادي الأنبار.

وأشارت إلى أنه عثر بداخل المخزن على 43 رمانة يدوية، و11 صاعق تفجير، و11 سبحة تستخدم للتفجير، و5 بطاريات، و3 صواريخ نمساوي ، و10 بدلات قندهاري ، وتم التعامل مع المواد وفق السياقات المعمول بها.

وفى وقت سابق، أعلنت مديرية شرطة بابل العراقية اليوم الأحد، اعتقال 41 شخصا فى عدة قضايا جنائية ومخالفات قانونية بالمحافظة.

وذكرت المديرية، فى بيان لها حسبما نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، أن "المفارز نفذت عمليات تحري وملاحقة لعدد من المطلوبين للعدالة فى مناطق متفرقة من المحافظة بهدف متابعة تنفيذ أوامر القبض وتعزيز الأمن والاستقرار".



وأضافت أن "عملياتها الأمنية أسفرت عن اعتقال 41 متهما بقضايا جنائية ومخالفات قانونية"، مشيرا إلى أن مفارزها نقلت كافة المتهمين إلى مراكز التحقيق الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية .