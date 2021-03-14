اليوم السابع
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الأوقاف تعلن توصيات المؤتمر الدولى لحوار الأديان اليوم

الأحد، 14 مارس 2021 07:00 ص
الأوقاف تعلن توصيات المؤتمر الدولى لحوار الأديان اليوم المؤتمر الدولى "حوار الأديان والثقافات"
كتب ـ على عبد الرحمن

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تختتم وزارة الأوقاف اليوم الأحد، المؤتمر الدولى "حوار الأديان والثقافات"، الذى انطلق أمس السبت ويعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بمشاركة أكثر من 35 دولة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويناقش أكثر من (30) بحثًا ، لترسيخ لغة الحوار بين الثقافات والأديان.
 
ومن المقرر اليوم عقد عدة جلسات نقاشية وحوارية فى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات بأكتوبر، ثم يختتم المؤتمر بجلسة يرأسها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لإعلان توصيات المؤتمر.
 
وتتلخص أعمال المؤتمر فى 6 محاور هى :"مفهوم الحوار وغاياته، عقلانية الحوار وعلاقتها بقضايا التجديد، الحوار والمشترك الإنساني، الحوار واحترام خصوصية الآخر، أثر الحوار البناء فى مكافحة الإرهاب وصنع السلام الإنساني، عوامل نجاح الحوار".
 
وفى كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر أمس السبت أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الحوار البناء يتطلب إنصاف الآخر ، فإنصاف الآخر هو منهج القرآن الكريم قال تعالى : "وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ"، فالدين قائم على إنصاف الآخر ، ويعني تسامح كل طرف عن بعض ما يراه حقا له ، ليتسامح له الآخر في بعض ما يراه حقًا، قائلا:"إن أخطر ما يعوق الحوار أمران هما : الأدلجة والنفعية ؛ فأما الأدلجة فإن العالم أو الكاتب أو المحاور المؤدلج تحمله عصبيته العمياء للجماعة التي ينتمي إليها إما على عدم رؤية الحق ، وإما على التعامي عنه ، إذ يمكن لأحدهم أن يحاورك أو يجادلك أو يقبل نقاشك في مفهوم آية من كتاب الله (عز وجل) أو حديث صحيح من سنة سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، ولا يقبل منك أن تحاوره أو تناقشه أو تراجعه في كلام مرشده المقدس لديه، وأما النفعيون والمتاجرون بالأديان والقيم والمبادئ فلا يدافعون أبدًا عن الحق، ولا ينتظر منهم ذلك ، إنما يدافعون عن مصالحهم ومنافعهم فحسب ولا شيء آخر".

مؤتمر حوار الأديان

حوار الأديان والثقافات

الأوقاف

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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