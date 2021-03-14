ارتفاع 6 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأحد على رأسها "الاتصالات"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.04%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.55%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.05%، ثم قطاعي السياحة والترفيه ومواد البناء بنسبة 0.48%، 0.47%، على التوالى، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.04%.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.78%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.35%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.24%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.08%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.03%، وهبط قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.25%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.11%.

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود أسهم قيادية على رأسها السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والتي تلقت عرض شراء من شركة الدار العقارية، فيما تراجع مؤشر إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ولم يشهد رأس المال السوقي تغير كبير وأغلق عند مستوى 688.478 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 526.9 مليون ورقة مالية بقيمة 897.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 34.6 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.59%، والعرب على 5.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.56% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.43%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، 564.5 ألف جنيه، 2.8 مليون جنيه، 6.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 3.8 مليون جنيه، 6.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 11289 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 2238 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13838 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 4342 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2203 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3213 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 1436 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 101 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.