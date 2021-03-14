إنشاء وحدتين محليتين بتكلفة 8 مليون جنيه فى دمياط ضمن مبادرة حياة كريمة

دمياط معتز الشربينى

أعلن إسلام ابراهيم نائب محافظ دمياط، تنفيذ أعمال إنشاء الوحدة المحلية بالعباسية كفر سعد على مساحة 200 متر بتكلفة بلغت نحو 2 مليون جنيه، كما تابع أعمال إنشاء الوحدة المحلية بالزهراء على مساحة كلية 500 متر بتكلفة بلغت 6 مليون جنيه.

وكان نائب محافظ دمياط قد أعلن أنه يجرى تنفيذ أعمال التوسع والانشاء الجديد والاحلال الكلي لعدد 26 مدرسة باجمالي عدد 342 فصل دراسي بالقرى الأكثر احتياجاً وذلك ضمن المشروعات المزمع الانتهاء منها بالمبادرة الرئاسية والمشروع القومي "حياة كريمة"، مؤكدًا على ضرورة الانتهاء من كافة العمليات المدرجة بالمخطط وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

يأتى ذلك ضمن خطة تنفيذ مشروعات حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة لسكان القرى وضمن استراتيجية الدولة للعمل على تطوير الريف المصري و الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقرى الأكثر احتياجا ودعمها بكافة الخدمات الأساسية .