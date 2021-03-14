وذكرت الشرطة فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن ضابط الشرطة أطلق النار من سلاح خدمته على الرجل الذى أشهر سلاحه ليطعنه فى الدائرة الثامنة عشرة، بحسب ما نقلته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

من جانبه، صرح مكتب المدعى العام فى باريس بأنه سيتم تحديد الملابسات الدقيقة للواقعة، وتم فتح تحقيق فيها.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الحادث وأوصت الجمهور بتجنبها، فيما لم تشر فى هذه المرحلة إلى أى دوافع دينية أو إرهابية للهجوم.